عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الجمعة 10-11-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 10-11-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ أميركا تصعّد: التهجير أو الموت!

ـ طارق علي: إسرائيل ستفشل في تحقيق أهدافها

ـ ما بعد إسقاط «الحصّادة»: صنعاء تحذّر واشنطن وتُواصل استهداف إيلات

ـ الضغوط الداخلية تحاصر بايدن: بحثاً عن صفقة… بالتقسيط

ـ قائد الجيش يطلق معركة التمديد والرئاسة

البناء

ـ اعلانات متضاربة حول الهدنة… حماس تنفي وواشنطن تؤكد… وتل أبيب تحولها معبرا للتهجير

ـ قمتان عربية وإسلامية في الرياض السبت والأحد… وعبد اللهيان: توسّع نطاق الحرب صار حتمياً جبهة لبنان إلى تصعيد

ـ المقاومة العراقية تجدّد استهداف القواعد الأميركية… وصواريخ اليمن إلى إيلات

الجمهورية

ـ واشنطن تعلن موافقة “تل أبيب” على هدن ـ بايدن: لا إمكانية حاليًا لوقف النار

ـ أرض وشعب ومقاومة

اللواء

ـ المواجهة في الجنوب تسرِّع إخراج الشغور في قيادة الجيش من التجاذب

ـ تصعيد إسرائيلي ليلاً.. وفرنجية لن ينسحب ومع إراحة المؤسسة العسكرية

الديار

ـ “اسرائيل” تخطط لحرب استنزاف طويلة في غزة وواشنطن تسأل عن خطط حزب الله؟

ـ المقاومة تواكب غزة بعمليات نوعية واقرار اميركي بامتلاكها اسلحة بحرية متطورة

أسرار الصحف:

البناء

تقول مصادر عسكرية إن ارتباكاً في الترتيبات الدفاعية في جيش الاحتلال تسبّب به الإعلان المتوازي لكل من أنصار الله في اليمن والمقاومة الإسلامية في العراق باستهداف مدينة ام الرشراش (ايلات)، حيث يقع مصدر الإطلاق في اتجاهين متعاكسين بين اليمن والعراق بحيث لا يمكن التعامل مع الصواريخ اليمنية بدون مساندة الرادارات المصرية والسعودية للإبلاغ عن انطلاق وعبور صواريخ يمنية، ومساندة الرادارات الأردنية للإبلاغ عن انطلاق وعبور الصواريخ العراقية وأن الأميركيين أخذوا على عاتقهم ترتيب المساندة المطلوبة من الدول المعنية.

تؤكد مصادر في الصحافة التحقيقية الأميركية المختصة بالشؤون العسكرية أنه تم تسليم جيش الاحتلال مجموعة من الذخائر المحرمة دولياً تحت عنوان التخلص من أنفاق حركة حماس في غزة، وفيما تؤكد وجود القنابل الفراغية والارتجاجية بينها تقول إن ثمة تكتماً على تصنيع أحجام صغيرة من القنبلة القذرة المزوّدة بمواد سامة لاستخدامها في استهداف فتحات الأنفاق بدلاً من الاكتفاء بتفجير هذه الفتحات وقالت إن تسليم هذه القنابل لجيش الاحتلال موضع نقاش في البنتاغون بخلفيّة الخوف من قيام روسيا باستخدام ما يوازيها في أوكرانيا.

النهار

يتحدث مسؤول قطاعي عن أن شركة انكريبت التي تدير المعلوماتية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات تملك “داتا” معظم اللبنانيين وتحجبها عن المؤسسات المعنية علماً أن الخادم) السرفور) الخاص بها موجود خارج لبنان من دون التأكد من كونه آمناً أم أن المعلومات سربت إلى جهات خارجية.

يقول معظم الوزراء إنهم يسافرون على نفقتهم الخاصة من دون أن يكشفوا عن قدراتهم المالية علماً أن كثيرين منهم جمدوا عملهم في الوظيفة العامة وان رواتبهم الوزراية لا تكفي لسداد يومياتهم الملحة.

حاولت مجموعة من المضاربين على الليرة الضغط الأسبوع الماضي من خلال تطبيق يدار من تركيا، الا أن إجراءات الحاكمية أدت الى ضبطهم على الفور.

الجمهورية

يحاول فريق معارض التمييز بين ثبات وحدته، وبين تمايز حركة مكوناته تحت سقف الوحدة.

الحراك الذي قام به بعض النواب باتجاه السفارات لطلب المساعدات الطبية والأدوية باء بالفشل حيث أتى جواب المسؤولين فيها سلبياً.

وزير سابق سأل ماذا ينتظر زعماء الموارنة للإتفاق على انتخاب الرئيس: هل ينتظرون خراب البصره؟

اللواء

طلبت السلطة الاجرائية في بلدية بيروت، تسديد متوجبات الشقق السكنية الى دوائر البلدية، من دون الشركات المالية ولم تحدد طريقة حصول المكلف على القيمة المطلوبة لتسديدها!

فهم اقتصاديون ان الاحداث الأمنية ادت الى تأخير اطلاق العمل بمنصة صيرفة لبنانياً.

المصدر: الصحف اللبنانية