سي ان ان: بايدن وبلينكن واوستن أكدوا خلال مباحثات خاصة مع  ‫الاسرائيليين تآكل الدعم لتل أبيب  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 14:08

سي ان ان: بايدن وبلينكن واوستن أكدوا خلال مباحثات خاصة مع  ‫الاسرائيليين تآكل الدعم لتل أبيب 

منذ 3 mins 3 November، 2023
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