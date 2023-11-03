معاريف: جيشنا أمام مسلحين يقاتلون ببسالة وبشكل منظم ولا  ‫يبدون أي اشارة للاستسلام رغم كل القصف على غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 14:10

معاريف: جيشنا أمام مسلحين يقاتلون ببسالة وبشكل منظم ولا  ‫يبدون أي اشارة للاستسلام رغم كل القصف على غزة 

منذ 13 mins 3 November، 2023
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