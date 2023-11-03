شهيدان وعدد من الجرحى بشكل أولي جراء القصف الصهيوني على مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 04:44

شهيدان وعدد من الجرحى بشكل أولي جراء القصف الصهيوني على مخيم جنين

منذ 43 mins 3 November، 2023
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