شهيد وعدد من الإصابات في قصف جوي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم جنين وجيش الأحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول الى المكان لإجلاء الجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 04:44

شهيد وعدد من الإصابات في قصف جوي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم جنين وجيش الأحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول الى المكان لإجلاء الجرحى

منذ 56 mins 3 November، 2023
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