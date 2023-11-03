‫مقاومون يفجرون عبوة ناسفة بجرافة عسكرية تابعة للاحتلال في  ‫محيط مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 3 2023 - 03:12

‫مقاومون يفجرون عبوة ناسفة بجرافة عسكرية تابعة للاحتلال في  ‫محيط مخيم جنين

منذ 7 mins 3 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة