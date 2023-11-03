غارات جوية إسرائيلية على أطراف مخيم جباليا وبيت لاهيا ومخيم البريج والزيتون وتل الهوى والكرامة والنصر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 03:12

غارات جوية إسرائيلية على أطراف مخيم جباليا وبيت لاهيا ومخيم البريج والزيتون وتل الهوى والكرامة والنصر

منذ 2 ساعة 3 November، 2023
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