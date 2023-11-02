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November 2 2023 - 13:28

بالفيديو|طائرات الاحتلال تقصف تجمعا للنازحين بالفسفور المحرم دولياً

منذ 42 mins 2 November، 2023
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

طائرات الاحتلال تقصف تجمعا للنازحين في مخيم الشاطئ بالفسفور المحرم دولياً.

المصدر: مواقع

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