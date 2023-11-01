المقاومة الاسلامية في العراق: استهدف مجاهدونا قاعدة “التنف” التابعة للاحتلال الأمريكي في سوريا بواسطة طائرتين مسيّرتين وأصابتا أهدفها بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 06:32

المقاومة الاسلامية في العراق: استهدف مجاهدونا قاعدة “التنف” التابعة للاحتلال الأمريكي في سوريا بواسطة طائرتين مسيّرتين وأصابتا أهدفها بشكل مباشر

منذ 15 mins 1 November، 2023
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