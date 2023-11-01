المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: نوجه نداء لإنقاذ 42 طفلا في الحضانات و 62 جريحا ومريضا تحت التنفس الصناعي و 650 مريضا بالفشل الكلوي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 00:26

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: نوجه نداء لإنقاذ 42 طفلا في الحضانات و 62 جريحا ومريضا تحت التنفس الصناعي و 650 مريضا بالفشل الكلوي

منذ 29 mins 31 October، 2023
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