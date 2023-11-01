المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: نوجه نداء لإخواننا من الدول المنتجة للنفط بالتدخل لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 00:24

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: نوجه نداء لإخواننا من الدول المنتجة للنفط بالتدخل لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود

منذ 30 mins 31 October، 2023
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