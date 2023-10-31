كتائب القسام تستهدف مجدداً تل ابيب برشقات صاروخية رداً على القصف الصهيوني الذي يطال المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 21:20
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كتائب القسام تستهدف مجدداً تل ابيب برشقات صاروخية رداً على القصف الصهيوني الذي يطال المدنيين
منذ 8 mins
31 October، 2023
عاجل
طوفان الاقصى
غزة
كتائب القسام
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