كتائب القسام تستهدف مجدداً تل ابيب برشقات صاروخية رداً على  ‫القصف الصهيوني الذي يطال المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 21:20

كتائب القسام تستهدف مجدداً تل ابيب برشقات صاروخية رداً على  ‫القصف الصهيوني الذي يطال المدنيين

منذ 8 mins 31 October، 2023
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