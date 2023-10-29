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October 29 2023 - 16:48

تقرير مصور| المنار في مخيم الشاطئ غرب غزة تعاين آثار العدوان المكثف

منذ 30 mins 29 October، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة يعاني من تكرر القصف المكثف والمجازر واهله صامدون رغم الآلام والمعاناة..

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