5 شهداء وعشرات الاصابات في استهداف العدو الصهيوني لمنزل عائلة أبو يونس غربي رفح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 16:18

5 شهداء وعشرات الاصابات في استهداف العدو الصهيوني لمنزل عائلة أبو يونس غربي رفح بغزة

منذ 37 mins 22 October، 2023
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