قوات الاحتلال تقتحم منطقة الشعابة في الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2025 - 04:28

قوات الاحتلال تقتحم منطقة الشعابة في الخليل

منذ 36 mins 6 May، 2025
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