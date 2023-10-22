قصف صهيوني على محيط مدرسة الأونروا في خانيونس بغزة والتي تسكنها مئات العائلات النازحة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 16:18
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قصف صهيوني على محيط مدرسة الأونروا في خانيونس بغزة والتي تسكنها مئات العائلات النازحة
منذ 50 mins
22 October، 2023
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