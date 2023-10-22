وزارة الصحة الفلسطينية: 4741 شهيدا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا و14245 مصابا منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 16:18

وزارة الصحة الفلسطينية: 4741 شهيدا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا و14245 مصابا منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة

منذ 42 mins 22 October، 2023
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