كتائب القسام تعلن قصف بطاريات المدفعية شرق “رعيم” برشقة صاروخية وموقع “مارس” العسكري وكيبوتس نيريم بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 14:46

كتائب القسام تعلن قصف بطاريات المدفعية شرق “رعيم” برشقة صاروخية وموقع “مارس” العسكري وكيبوتس نيريم بقذائف الهاون

منذ 8 mins 22 October، 2023
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