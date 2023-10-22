إعلام العدو: إطلاق صواريخ من لبنان تجاه موقع للجيش الاسرائيلي في مستوطنة يفتاح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 14:46

إعلام العدو: إطلاق صواريخ من لبنان تجاه موقع للجيش الاسرائيلي في مستوطنة يفتاح

منذ 9 mins 22 October، 2023
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