المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حيدر خضر عياد “محمد جواد” من بلدة طيرفلسيه الجنوبية والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 14:46

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حيدر خضر عياد “محمد جواد” من بلدة طيرفلسيه الجنوبية والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي

منذ 13 mins 22 October، 2023
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