‏إعلام العدو يتحدث عن مصادقة وزير الحرب الصهيوني غالانت على إخلاء 14 مستوطنة أخرى شمالي فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 08:40

‏إعلام العدو يتحدث عن مصادقة وزير الحرب الصهيوني غالانت على إخلاء 14 مستوطنة أخرى شمالي فلسطين

منذ 58 mins 22 October، 2023
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