زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب نيبال ولا أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 07:08

زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب نيبال ولا أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

منذ 35 mins 22 October، 2023
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