4 شهداء في قصف استهدف شقة سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 08:12

4 شهداء في قصف استهدف شقة سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 19 mins 21 October، 2023
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