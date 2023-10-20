عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 20 تشرين الأول 2023

العناوين

الأخبار:

– محور المقاومة ينتظم

– حزب الله وحماس يضربان العدوّ على الحدود

– شكوك حول احترافية توتال

– عينات غير مطابقة تستدعي فحصًا جديدًا في البلوك 9

– المنظّمات الدولية في لبنان تخوض معركة العدو | الـ NGOs لا تسمع ولا ترى: التمويل أولاً

البناء:

– عمليات تستهدف القواعد الأميركية في سورية والعراق… والمدمرة يو اس اس

– المقاومة توسّع مدى عملياتها جنوباً وتدمر السياج الالكتروني… ودبابات ومواقع

– القسام والسرايا استدرجت الاحتلال الى كمين شمال غزة وأصابت دبابات وجنوداً

النهار:

– غزة تنتظر المساعدات … واستهداف أميركا في المنطقة

– “خطط طارئة” حكومية تحت وطأة التصعيد الميداني

الجمهورية:

– إتصالات للتهدئة وخطة للطوارئ

– غزة تنتظر المساعدات… تحت القصف

– كيف يتجنب الحزب سيناريو 2006

اللواء:

– الحرب تتوسّع.. تردّد إسرائيلي في البرّ ومسيّرات ضد قواعد أميركية

– تل أبيب تحت مرمى صواريخ المقاومة.. وقصف مدنيين في كنائس غزة

– مَنْ يُنقذ لبنان من فوضى الفراغ.. وشغب الشوارع!

نداء الوطن:

– الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا تستعجل مغادرة رعاياها

– حماس تساهم في الحماوة جنوبًا وتحذير ألماني من سحب اليونيفيل

– الحرب تُهدّد رواتب 100 ألف موظّف في القطاع الخاص

الديار:

– حالة طوارىء غير معلنة لمواجهة احتمالات الحرب وارباك العدو يتواصل في الجنوب

– باريس وبرلين قلقتان على قواتهما في «اليونيفيل» وبايدن «متوجس» من تدخل حزب الله

– غالانت يخشى على الامونيا في حيفا ومنصات الغاز… و«توتال» تعزز الارتياب لبنانيا!

الاسرار

البناء:

– استغربت مصادر إعلامية سحب التقارير التفاعلية حول مجزرة المستشفى المعمداني من التداول على قنوات عربية وغربية. وقالت إن مجزرة قانا التي كانت أقل حجماً من مجزرة المشفى بقيت أسبوعاً كاملاً الحدث الأول. وتساءلت اذا كان الاعلام الغربي يفعل ذلك لصالح التغطية على جريمة جيش الاحتلال. فلماذا يُسحب الملف من التداول على القنوات العربية وخصوصاً تلك التي تعتبر قريبة من المقاومة في غزة؟ متسائلة عما إذا كانت هناك تفاهمات بين الحكومات على تبريد الأجواء ولو على حساب الدماء ومن وراء ظهر المقاومة؟

– نقلت القناة الرابعة في كيان الاحتلال خلاصة تحليل أجراه خبراء للتسجيل المزعوم لمسؤولين وعناصر في حركة حماس، تبنت بثه المخابرات الإسرائيلية لتأكيد روايتها حول استهداف المستشفى المعمداني وفيه أن عطلاً فنياً أصاب صاروخ أدّى الى استهداف المستشفى المعمداني. وجاءت الخلاصة برأي الخبراء لتقول إن التسجيل مزيّف، وأكدوا أن “النغمة وبناء الجملة واللهجة والمصطلحات سخيفة”.

النهار:

ـ يشكو متعهدون وشركات من إصدار أحد المصارف شيكات مالية لهم بمبالغ تفوق ما يسمح مصرف لبنان المركزي بصرفه يومياً بأضعاف، ثم يستبدل تلك المبالغ بالدولار دفعة واحدة في السوق، لقاء عمولات كبيرة جدّاً يتقاضاها البنك جرّاء تلك العمليات، ويضرّ حُكماً بالإستقرار النقدي القائم حالياً.

ـ يُنقل أن عوائق مالية تؤخر إنشاء خلايا أزمات ربطاً بأي طارئ قد يحصل على الجبهة الجنوبية، في ظل اعتذار بعض المتمولين لدواعٍ واعتبارات متنوعة.

ـ عُلم أن بعض الموفدين العرب والغربيين الذين كانوا يهتمون بالملف اللبناني والرئاسي تحديداً، انصرفوا إلى أعمالهم وممارسة دورهم في بلدانهم

الجمهورية:

ـ فتح مرجع مسؤول باب الخدمات لمجموعة من المسؤولين بغية إستدراجهم الى صفه في إستحقاق كبير مفتوح على شتى الإحتمالات.

ـ إتخذ حزب فاعل قرارًا بعدم إبداء أي تعليق على تصاريح مسؤول في تنظيم غير لبناني.

ـ أبدى حزب كبير إمتعاضه بشدة من التعديات على ممتلكات اللبنانيين خلال التظاهرة أمام السفارة الأميركية.

اللواء:

– رفض زعماء عرب فكرة اللقاء مع الرئيس الأميركي، خلال فترة الاستعدادات للزيارة، قبل توقف العمليات العسكرية في غزة.

– كشف مصدر نيابي أن غياب ممثل شركة الحفر في البلوك 9 عن جلسة اللجنة النيابية، رفض هؤلاء البوح بحقيقة انتهاء عمليات التنقيب عن الغاز دون جدوى…

– توقفت تماماً اتصالات وسيط غربي في ملف الرئاسة، قبل المعارك الجارية حالياً في غزة

المصدر: صحف