الأمين العام للأمم المتحدة: نحن بحاجة إلى إيصال المساعدات إلى غزة بسرعة ودون عوائق وبشكل مستدام – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2023 - 03:12

الأمين العام للأمم المتحدة: نحن بحاجة إلى إيصال المساعدات إلى غزة بسرعة ودون عوائق وبشكل مستدام

منذ 36 mins 20 October، 2023
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