ارتفاع عدد الشهداء في قصف عمارة في حارة المجايدة وسط خان يونس إلى 11 حتى اللحظة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 19 2023 - 08:46

ارتفاع عدد الشهداء في قصف عمارة في حارة المجايدة وسط خان يونس إلى 11 حتى اللحظة

منذ 56 mins 19 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة