اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2023 - 02:40

اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم

منذ 2 ساعة 19 October، 2023
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