ندوة العمل الوطني دعت الاسرة الدولية والمنظمات للعمل لوقف آلة القتل الإسرائيلية

اشار بيان لندوة العمل الوطني انه مرة تلو المرة يثبت هذا الكيان الصهيوني بأنه كيان قائم على عقيدة ارتكاب المجازر البشرية بحق العرب مسلمين ومسيحيين وبهدر دمائهم اينما وجدوا، ولو كانوا في بيوتهم الآمنة او في دور العبادة و حتى في المشافي وآخرها تلك المجزرة التي تفوق اي تصور او عقل انساني، اسفرت عن اكثر من 500 شهيد فلسطيني من الاطفال والنساء والشيوخ، والتي ارتكبها العدو الصهيوني امام اعين العالم وبكل دم بارد تمثلت بقصف مستشفى المعمداني في غزة.

وقالت الندوة ان هذا العدو الاسرائيلي و بارتكابه هذه الجريمة الإرهابية البشعة عن سابق تصور تصميم وعلى مرأى العالم، قد جاوز المدى في غيّه واجرامه بحق الابرياء الفلسطينيين بعدما اطاح بالانسانية وبالقوانين الدولية .

اضاف البيان ان ندوة العمل الوطني اذ تعلن عن استنكارها وشجبها وباقسى العبارات لهذه الجريمة الارهابية البشعة والتي ارتكبها الصهاينة القتلة بحق المدنيين في مستشفى المعمداني بغزة.

ودعا الاسرة الدولية و المنظمات الانسانية في العالم ومنظمة المؤتمر الاسلامي إلى اتخاذ ما هو أكثر من الاستنكار والشجب لوقف آلة الموت الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، كما دعا كل العرب والعالم الحر إلى إصدار قرار اممي فوري لوقف هذا الاجرام الاسرائيلي السافر.

واكد ان هذا الارهاب الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني واستهداف مستشفى المعمداني، ما كان ليحصل لولا الصمت الدولي والعربي والتزوير الاعلامي وممارسة ازدواجية المعايير وبتغطية مباشرة من الراعي الاميركي ومن قبل دول الغربية البعيدة كل البعد عن مفهوم الانسانية.

واعلنت ندوة العمل الوطني عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ومع اهلنا في غزة، ووصفت الجريمة الاسرائيلية المروعة بحق المدنيين في مستشفى المعمداني بغزة، وصمت جبين الانسانية والعدالة في العالم بالعار.