فلسطين | قوات الاحتلال تواصل حربها التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 312

دخلت حرب “إسرائيل” العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أسبوعها الـ 45 على التوالي، تزامنًا مع استمرار القصف واستهداف المدنيين والنازحين والمنازل المأهولة ومراكز اللجوء،وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة لليوم الـ 312 على التوالي، تزامنا مع استمرار الحصار المُطبق وسياسة التجويع والتعطيش ومنع للعلاج التي يُمارسها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها جوا وبرا مستهدفة بشكل مباشر المنازل المأهولة بالسكان ومراكز الإيواء المكتظة بالنازحين، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء قطاع غزة، غالبيتهم في محافظة خانيونس جنوب القطاع.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، نشرتها أمس الإثنين، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39 ألفًا و897 شهيدًا، بالإضافة لـ 92 ألفًا و152 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

ولفتت وزارة الصحة النظر إلى أن عدد الشهداء الإجمالي في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، “لا يشمل الشهداء مجهولي الهوية في مجزرة مدرسة التابعين بمدينة غزة”.

ونسفت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عدة منازل سكنية غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

ومساء أمس الاثنين، استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول شهيدين و 6 مصابين لمستشفى المعمداني إثر استهداف الاحتلال عمارة سكنية لعائلة “ابو علوان” يقطن فيها نازحون من عائلة “ابو سمك” بالقرب من مركز شرطة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة راح ضحيتها 10 شهداء وعدد من الجرحى في منطقة عبسان شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة أبو حية في منطقة واد صابر في عبسان الكبيرة شرقي خانيونس، ما أدى لارتقاء 10 شهداء وعدد من المصابين.

كما ارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خانيونس، وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدان هما أحمد بارود وعماد ياسين.

وأطلق طيران مروحي تابع للاحتلال الرصاص بكثافة شرقي بلدة القرارة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة بني سهيلا، كما نسفت عددا من المباني في منطقة الزنة شرقي مدينة خانيونس.

وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف مجموعة من المواطنين بصاروخ استطلاع قرب مسجد المجاهدين في منطقة البركة جنوب دير البلح وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارة شرقي مخيم البريج وسط القطاع، استهدف منزلاً لعائلة “السيد” في “بلوك 9” ما أدى لوقوع شهداء وإصابات. وأشارت مصادر محلية إلى أن من بين الشهداء في استهداف منزل عائلة السيد في البريج الطفل جمال عدي السيد، البالغ من العمر 60 يوما.

المصدر: وكالات