المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 60 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال في 6 مجازر نفذها الاحتلال بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة والعدد مرشح للزيادة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 00:48

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 60 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال في 6 مجازر نفذها الاحتلال بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة والعدد مرشح للزيادة

منذ 35 mins 10 July، 2024
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