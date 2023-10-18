عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

العناوين

الأخبار:

ـ وصاية خارجية كاملة على غزّة لتجنّب الغزو البري

ـ بين خيارَي «هيروشيما» و«الموصل»… «حكماء» إسرائيل لقادتها: فَلْنتعقّل!

ـ جيش العدوّ بين حربَي استنزاف ورعب الحرب الشاملة

ـ واشنطن تلجم تل أبيب: المخرج السياسي يسبق الخطوة التالية

ـ التوتر يتصاعد جنوباً: 5 شهداء للمقاومة

البناء:

ـ مجزرة بايدن في المستشفى المعمداني: 500 شهيد لبدء تنفيذ مخطط التهجير

ـ هنية يدعو… والشارع العربي يتحرّك… واليوم مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي

ـ الخامنئي: لا يمكن إيقاف محور المقاومة إذا استمرّ القتل… وتصاعد في جبهة لبنان

الجمهورية:

ـ مجزرة مستشفى المعمداني تهزّ العالم ـ بايدن يفاوض على فوهة المدفع

ـ “قانا مقابل كاريش” أم “غزة مقابل كاريش”

اللواء:

ـ بايدن يُغطي حفلة مجازر – الإجرام: 500 شهيد بتدمير مستشفى المعمداني

ـ إلغاء زيارة الرئيس الأميركي إلى الأردن ودماء شهداء غزة ترسم نهاية قريبة للعدوان

ـ حصة لبنان من الزيارة الأميركية: سنواجه حزب الله إذا دخل الحرب

الديار:

ـ بايدن بين الدعم الذي تطلبه «اسرائيل» وبين خطر انهيار الانظمة العربية «الاميركية»

ـ المعادلة اصبحت: اذا حصل الاجتياح البري لقطاع غزة فلا ضمان بعدم نشوب حرب تشمل الشرق الاوسط

ـ الارهاب الاسرائيلي يرتكب جريمة حرب: 500 شهيد في استهداف مستشفى «المعمداني»

النهار:

ـ 500 شهيد في مجزرة إسرائيلية بمستشفى المعمداني في غزة

ـ لبنان يهتز للمجزرة على وقع احتدام المواجهات الحدودية

ـ عبدالله الثاني: الشرق الأوسط برمته على شفا السقوط في الهاوية

نداء الوطن:

ـ “محرقة المعمداني”… الإجرام الإسرائيلي في ذروته

ـ مئات القتلى والجرحى… وردود فعل رسمية وشعبية غاضبة

ـ الجنوب يتدهور و”الحزب” ينعى 5 عناصر

الاسرار

البناء:

– لفت انتباه قيادات عسكرية صدور اعترافات إسرائيلية بالعجز عن خوض الحرب على جبهتي غزة ولبنان مع قول كل من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي ووزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير بأن القوات الأميركية هي من سوف يتكفل بالتعامل عسكرياً مع حزب الله في حال انتقلت جبهة لبنان من المواجهات البرية إلى القصف الصاروخي لعمق الكيان سواء كان ذلك رداً على بدء العملية البرية أو رداً على تصاعد القتل والتدمير وسقوط مشاريع التهدئة وإدخال المساعدات بعدما كانت كل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تقول بقدرة جيش الاحتلال على خوض الحرب على جبهات متعددة وليس على جبهتين فقط .

-قال مصدر سياسي متابع للمواجهة الدائرة بين محور المقاومة وكيان الاحتلال إنه لا يعلم من أين أتى الاستنتاج بربط توسيع تدخّل حزب الله نحو عمق الكيان ببدء العملية العسكرية البرية لجيش الاحتلال، بينما هناك ثقة عالية بقدرة المقاومة في غزة على التكفل بإسقاط العملية البرية وتكبيد جيش الاحتلال خسائر فادحة، لافتاً إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإيرانية بعد لقائه بالسيد حسن نصرالله وكلمة الإمام السيد علي الخامنئي تقولان بربط ما سُمّي بتغيير الخرائط وقلب الطاولة باستمرار عمليات القتل والتدمير وسقوط مشاريع التهدئة، ومن ضمنها إدخال المساعدات الى غزة. وقد تحدث العملية البرية مع مواصلة القتل بلا رادع ويحدث التوسّع في التدخل رداً على المذبحة وليس على العملية البرية.

الجمهورية:

ـ اعتبر مرجع دبلوماسي ان إكتفاء مسؤول إقليمي بزيارة 3 دول ينم عن رسالة تطمين وقدرة على تحريك هذه الدول.

ـ توقف مراقبون عند أفلام فيديو نشرتها دولة عظمى لتحميل طائرات ضخمة أسلحة استراتيجية خالل نهاية الأسبوع الماضي.

ـ إستغرب مسؤول كبير أن يبقى البعض ممتنعاً عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء في هذا الظرف بالذات.

اللواء:

-لم يوضع الملف الرئاسي على الرفّ، فحسب المعلومات تنشط الحركة البعيدة عن الاضواء، لزيادة عدد أصوات النواب المسيحيين في ضوء عناد الكتلتين المسيحيتين الأكبر في المجلس.

-يعيش لبنان مرحلة شبيهة بمرحلة تواجد المقاومة الفلسطينية في مرحلة ما قبل حرب الـ 82 في المناطق الحدودية..

-انكفاء ملحوظ في حركة الدولار في السوق السوداء لاعتبارات أمنية وترتيبات مالية بالاتفاق مع المصرف المركزي.

النهار:

ـ تحضر شخصيات مسيحية للقاء تضامني مع الفلسطينيين وكنائس القدس ومساجدها وتسليط الضوء على اجراء “اسرائيل” وآلتها الحربية ضد غزة.

ـ تلقت أوساط فلسطينية باستياء شديد مواقف نائب بيروتي تربطه قرابة بعائلات من هذا المكون شارك في اجتماع دار الفتوى، ولم تصدر منه مواقف داعمة لغزة وأهلها كما يجب.

ـ زارت شخصية فلسطينية معروفة وزيرًا درزيًا سابقًا في دارته في بلدته، وحيته على مواقفه حيال الفلسطينيين ونصرتهم.

ـ لوحظ مشاركة فاعليات عدة من مختلف المناطق والاتجاهات وبأعداد كبيرة في تقديم التعازي لوزير سابق بوفاة قريب له.

ـ استنكر مرجع التعرض لأي اعلامي في الجنوب بغض النظر عن سياسات مؤسسته الاعلامية “وخصوصًا في هذا التوقيت”.

نداء الوطن:

ـ كان لافتاً أنّ تحذير سفارة احدى الدول الكبرى رعاياها تضمن طلباً بتجنب زيارة مناطق غير مناطق نفوذ «حزب الله» والمخيمات، علماً أنّ هذه المناطق لا تشهد اشتباكات منذ سنوات وأغلبها يتمركز في الشمال والبقاع.

ـ لوحظ أنّ مسوؤلاً حكومياً عاد ليحمّل إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع العسكري في الجنوب بعدما أوحى قبل أيام أنّ قرار الحرب بيد «حزب الله»، ويتردد أنّ الأخير هو من طلب تصويب مواقفه.

ـ يشدد زعيم وسطي على أنّ أي حرب مقبلة ستجلب الدمار لكننا مجبرون على الوقوف الى جانب «حزب الله» فيها.

المصدر: صحف