‫إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال المواجهات عند ‫المدخل الشمالي لمدينة البيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 16:36

‫إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال المواجهات عند ‫المدخل الشمالي لمدينة البيرة

منذ 18 mins 16 October، 2023
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