‫انتشال عدد من المصابين في قصف استهدف محيط مدرسة الفاخورة ‫شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 16 2023 - 16:36

‫انتشال عدد من المصابين في قصف استهدف محيط مدرسة الفاخورة ‫شمالي قطاع غزة

منذ 18 mins 16 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة