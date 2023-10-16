‫ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في معركة طوفان الأقصى إلى ‫1855 وأكثر من 3800 جريح والعشرات منهم اصابتهم خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 16:32

‫ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في معركة طوفان الأقصى إلى ‫1855 وأكثر من 3800 جريح والعشرات منهم اصابتهم خطيرة

منذ 15 mins 16 October، 2023
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