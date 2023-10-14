كتائب القسام: مقتل 9 أسرى بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن وجودهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 15:48

كتائب القسام: مقتل 9 أسرى بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن وجودهم

منذ 26 mins 14 October، 2023
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