مراسل المنار: قوات الاحتلال اعتقلت قرابة 35 فلسطينيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 08:10

مراسل المنار: قوات الاحتلال اعتقلت قرابة 35 فلسطينيا

منذ 25 mins 14 October، 2023
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