‫إعلام العدو: عقب دوي صفارات الانذار في كريات شمونة، يبدو انه انذار خاطئ مجددا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 22:32

‫إعلام العدو: عقب دوي صفارات الانذار في كريات شمونة، يبدو انه انذار خاطئ مجددا

منذ 59 mins 12 October، 2023
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