إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال في إطلاق نار على مركز للشرطة ‫الاسرائيلية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 21:02

إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال في إطلاق نار على مركز للشرطة ‫الاسرائيلية بالقدس المحتلة

منذ 52 mins 12 October، 2023
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