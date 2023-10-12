مراسل المنار: طائرات العدو ترتكب مجازر في مخيم الشاطئ وفي  ‫جباليا وخان يونس ذهب ضحيتها قرابة الستين شهيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 11:52

مراسل المنار: طائرات العدو ترتكب مجازر في مخيم الشاطئ وفي  ‫جباليا وخان يونس ذهب ضحيتها قرابة الستين شهيدا

منذ 1 ساعة 12 October، 2023
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