طائرات العدو ترتكب مجزرة في مخيم الشاطئ في غزة ذهب ضحيتها  ‫10 شهداء وعشرات الجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 10:20

طائرات العدو ترتكب مجزرة في مخيم الشاطئ في غزة ذهب ضحيتها  ‫10 شهداء وعشرات الجرحى

منذ 34 mins 12 October، 2023
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