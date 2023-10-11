اعلام العدو: يجري التحقق من اختراق 15 إلى 20 مسيرة من لبنان نحو مستوطنة “أفيفيم” وجوارها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 19:02

اعلام العدو: يجري التحقق من اختراق 15 إلى 20 مسيرة من لبنان نحو مستوطنة “أفيفيم” وجوارها

منذ 38 mins 11 October، 2023
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