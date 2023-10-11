اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي يطلب من مستوطني عسقلان الدخول إلى الملاجئ بسبب تسلل مقاومين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2023 - 19:04

اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي يطلب من مستوطني عسقلان الدخول إلى الملاجئ بسبب تسلل مقاومين

منذ 38 mins 11 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة