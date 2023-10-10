السيد عبد الملك الحوثي: من الواجب تقديم كل الدعم للفلسطينيين ولا يجوز ‫للامة ان تتفرج فيما الدول الغربية تساعد العدو المجرم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 17:04

السيد عبد الملك الحوثي: من الواجب تقديم كل الدعم للفلسطينيين ولا يجوز ‫للامة ان تتفرج فيما الدول الغربية تساعد العدو المجرم

منذ 27 mins 10 October، 2023
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