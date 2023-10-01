وزير الداخلية التركي: هجوم إرهابي قرب مبنى الوزارة نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2023 - 15:00

وزير الداخلية التركي: هجوم إرهابي قرب مبنى الوزارة نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده

منذ 4 ساعة 1 October، 2023
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