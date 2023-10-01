وسائل إعلام: سماع دوي انفجار وإطلاق نار في أنقرة قرب وزارة الداخلية والبرلمان والأمن يطوق المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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وسائل إعلام: سماع دوي انفجار وإطلاق نار في أنقرة قرب وزارة الداخلية والبرلمان والأمن يطوق المنطقة
منذ 5 ساعة
1 October، 2023
عاجل
أنقرة
اطلاق نار
تركيا
دوي انفجار
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