وليد جنبلاط: الرئيس بري بذل أقصى جهده لإطلاق الحوار.. والشروط المستحيلة عطّلته

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان “الرئيس نبيه بري بذل أقصى جهده لإطلاق حوار رئاسي يفتح أبواب قصر بعبدا الموصدة، لكن الشروط المستحيلة للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عطّلت مبادرته وأجهضت فرصة الحوار”.

ورأى جنبلاط في حديث لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية الاربعاء ان “الفيتو او التخبّط الخارجي الناتج من خلافات اعضاء المجموعة الخماسية، أتى بدوره ليزيد الطين بلّة ويُفاقم التعقيدات، بدل ان تعطي هذه المجموعة زخماً لمساعي الحل وتمنحها قوة دفع إلى الأمام”، واوضح انه “بحث مع السفير القطري الذي زاره في فحوى طرح الدوحة”.

وأشار جنبلاط إلى ان “أفق التسوية الرئاسية يبدو، وللأسف، مسدوداً حتى إشعار آخر، عقب تعطيل مبادرة بري”، وعن البديل المحتمل، قال جنبلاط “أنا لا أملكه، ومن يجب أن يُسأل عن البديل ويتحّمل المسؤولية هو من تعمّد ان يعطّل الحوار”.

المصدر: صحيفة الجمهورية