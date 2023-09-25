الدفاع الروسية: طائرات التحالف الدولي تواصل خرق منع التصادم في سوريا وتتسبب بخطر كبير – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2023 - 01:56

الدفاع الروسية: طائرات التحالف الدولي تواصل خرق منع التصادم في سوريا وتتسبب بخطر كبير

منذ 2 ساعة 24 September، 2023
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