الدفاع الروسية: طائرات التحالف الدولي تواصل خرق منع التصادم في سوريا وتتسبب بخطر كبير – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2023 - 01:56
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الدفاع الروسية: طائرات التحالف الدولي تواصل خرق منع التصادم في سوريا وتتسبب بخطر كبير
منذ 2 ساعة
24 September، 2023
التحالف الدولي
الدفاع الروسية
خرق منع التصادم في سوريا
روسيا
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