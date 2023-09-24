لجنة أصدقاء يحيى سكاف حيّت الشهيد خالد علوان في ذكرى عملية “الويمبي”

أحيت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، “الشهيد البطل خالد علوان بالذكرى ٤١ لعملية الويمبي البطولية التي نفذها الشهيد علوان في شوارع بيروت، وكان لهذه العملية البطولية أثر كبير في تاريخ الصراع مع العدو من خلال الخسائر ونوعية العملية التي قتل خلالها جنود وضباط صهاينة كانوا يدنسون أرض عاصمتنا بيروت”.

وشددت على أن “بيروت ستبقى عاصمةً للمقاومة والمقاومين، وستبقى ذكرى خالد علوان وعملية الويمبي خالدة في وجدان وقلوب كل الأحرار والشرفاء في أنحاء العالم، ولن يستطيع أحد إلغاء الإحتفال بها أو التضليل على هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، لأن خالد علوان ناضل واستشهد دفاعا عن الأرض التي كان يدنسها الصهاينة ومن خلال هذه التضحيات للمقاومين تحرر معظم وطننا وأرضنا من رجس الإحتلال”.

وأشارت إلى أن “دماء الآلاف الشهداء هي المنارة التي أنارت أمامنا الطريق الصحيح للانتصار على العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام