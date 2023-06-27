لجنة أصدقاء يحيى سكاف هنأت المقاومين وقيادتهم في عيد الأضحى

هنأت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، “المقاومين وقيادتهم الحكيمة بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله” لمناسبة عيد الأضحى المبارك، آملة من الله “أن يعيده بالخير والبركة عليهم، وبالانتصارات لأمتنا من خلال تحرير أسرانا وأراضينا ومقدساتنا من رجس الإحتلال”.

هنأت اللجنة أيضًا “رجال المقاومة الإسلامية البواسل الذين أسقطوا اليوم طائرة مسيرة للعدو كانت تعتدي على السيادة في سماء جنوب لبنان في اعتداء واضح على وطننا أمام مرأى القوات الدولية العاملة في لبنان و المجتمع الدولي المنحاز الى جانب العدو و الذي يغطي كل جرائمه بحق أوطاننا ومقدراتها”. و اعتبرت أن “هذا الإنجاز يضاف الى سجل انجازات المقاومين الأبطال الذين يدافعون عن لبنان ويردعون العدو عن الإعتداء على وطننا، لأن العدو لا يفهم الا بلغة القوة، حيث فرضت المقاومة توازن رعب وبات العدو يحسب ألف حساب قبل أن يتجرأ على القيام بأي حماقة تجاه وطننا”.

أكدت اللجنة أن “المعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي لبنان، حيث أثبتت هذه المعادلة جدواها من خلال التضحيات التي قدمها أبناء الجنوب والبقاع ومعظم اللبنانيين جنباً الى جنب مع الجيش الوطني اللبناني ورجال المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام