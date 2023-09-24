فلسطين المحتلة: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة العدو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2023 - 15:50

فلسطين المحتلة: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة العدو

منذ 4 ساعة 24 September، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة